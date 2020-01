Lucca, il comitato del no al 5g organizza una manifestazione

Il comitato che dice no alla sperimentazione del 5 G in assemblea per decidere le prossime iniziative. Il summit avrà luogo domani pomeriggio (10 gennaio) alle 17,30 nei locali Anfass, in via Fiorentini a San Filippo.

Si tratta della quarta assemblea pubblica aperta degli aderenti o degli interessati all’iniziativa Lucca No 5G per organizzare anche a Lucca la giornata mondiale Stop 5G promossa dall’appello mondiale Stop 5G dalla terra e dallo spazio in programma per sabato 25 gennaio.

“Sono state raccolte 172.395 firme da 204 diversi paesi e territori in una petizione planetaria – ricordano gli organizzatori – da girare ad Onu e Oms per chiedere di fermare lo tsunami elettromagnetico del 5G, pensato anche col wi-fi dallo spazio. All’interno dell’assemblea è programmata una breve informativa di base sulla rete 5G per una migliore sua conoscenza”.