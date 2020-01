Palestra all’ex Cavallerizza Ducale, a febbraio si affidano i lavori

Saranno aggiudicati in via provvisoria il prossimo 11 febbraio i lavori per il recupero della ex Cavallerizza Ducale, adiacente al Real Collegio, in via della Cavallerizza, a Lucca, dove la Provincia realizzerà una palestra che potrà essere utilizzata sia dalle scuole superiori del centro storico, sia dalle associazioni sportive in orario extrascolastico.

Oggi (9 gennaio) a Palazzo Ducale si è tenuto l’incontro per presentare il bando di gara che è pubblicato dallo scorso 3 gennaio e per il quale le ditte interessate hanno tempo fino al 30 gennaio per presentare l’offerta tecnica.

Sono stati la dirigente dell’Ufficio tecnico provinciale architetto Francesca Lazzari, l’architetto Fabrizio Mechini che ha curato la progettazione e Luigi de Angelis per la parte relativa al bando, ad illustrare il progetto redatto dall’Ufficio tecnico della Provincia che, anche per questo importante recupero di un edificio storico, ha scelto la via dell’offerta economicamente più vantaggiosa come criterio di aggiudicazione dell’appalto.

Per ristrutturare l’edificio realizzato tra il 1821 e il 1823 la Provincia di Lucca ha ottenuto un finanziamento di 2 milioni e 50 mila euro: 1 milione e 87mila euro con decreto del Miur e cofinanziato per i restanti 960mila euro dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Il progetto prevede la ristrutturazione completa dell’edificio (830 metri quadrati circa) con la realizzazione di una struttura moderna e all’avanguardia: una palestra ‘principale’ con campo da gioco e uno spazio più piccolo dotato di attrezzature; spogliatoi al pian terreno e al piano superiore collegati tramite vano scale e ascensore. L’intervento sarà realizzato in modo da salvaguardare le preesistenze morfologiche che risultano ancora riconoscibili, ma contestualmente adeguandole alle funzioni a cui il fabbricato dovrà rispondere. Il progetto prevede l’accesso alla struttura sul lato nord-est, ossia dalla parte della piccola piazzetta su via della Cavallerizza che consentirà un ingresso e un’uscita da parte degli utenti in totale sicurezza.

I lavori per la nuova palestra, quindi, partiranno nel giro di un paio di mesi per concludersi, se tutto procede come da crono-tabella, prima dell’estate del 2021.