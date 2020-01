Ancora un sopralluogo per l’assessore Celestino Marchini al cantiere per il sottopasso di piazzale Boccherini. Il cronoprogramma, se non ci saranno imprevisti, sarà rispettato.

“Ho fatto un sopralluogo – scrive sui social l’assessore – al sottopasso di piazzale Boccherini. Siamo alle finiture: pavimentazion, marciapiedi, rivestimento in mattoni faccia vista delle pareti del sottopasso, realizzazione dei cordoli ai lati della strada”.

Foto 2 di 2



“Se il tempo regge – spiega l’assessore – saranno rispettati i tempi per riaprire via Catalani e la circonvallazione nel percorso originario”.

I tempi previsti dovrebbero garantire l’apertura di sottopasso e circolazione stradale entro la fine di febbraio.