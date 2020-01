La piccola Elsa cerca una nuova casa

Elsa cerca una nuova famiglia. Ha un anno e mezzo, è sterilizzata, vaccinata e microchippata. Allegra e dolce, va d’accordo con i suoi simili, con i bambini e anche con i gatti.

In questo momento è affidata alle cure dell’associazione Amalo onlus e i volontari le sono molto affezionati. La sua prima famiglia ha rinunciao ad Elsa per problemi sopraggiunti in seguito. Adesso si cercano persone serie che vogliano prendersi la responsabilità di tenere Elsa insieme a loro, con la consapevolezza che farsi carico di un cane non è come acquistare un oggetto.

Una considerazione che i volontari dell’associazione tengono a sottolineare perché, raccontanto, “Elsa ha già avuto una seconda famiglia che, sebbene nei colloqui pre affido sembrasse realmente motivata a prendersi cura di lei, di fatto è stata tenuta in un recinto piccolo, freddo e spesso sporco”. Una situazione scoperta dai controlli post adozione che Amalo fa regolarmente.

Chi fosse interessato all’adozione può chiamare il numero 347.1834141.