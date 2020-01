Arriva a Lucca un corso dedicato agli studenti che ha lo scopo di informare e diffondere la cultura aeronautica nei giovani del nostro paese. L’iniziativa nasce da un accordo che dura da più di cinquant’anni tra Ministero della difesa e Miur ed è svolta dal 60esimo stormo dell’aeronautica militare. Ogni anno questo evento tocca numerose città italiane, nelle quali sono selezionati degli studenti nella varie scuole dei comuni, non si tratta di un’iniziativa di reclutamento, come sottolineano gli organizzatori del corso, ma di cultura aeronautica ad ampio raggio.

In questi giorni (da lunedì 13 gennaio a oggi) gli ufficiali piloti istruttori dell’aeronautica stanno passando tra le varie scuole del comune di Lucca alla ricerca dei 250 partecipanti al corso: gli studenti saranno selezionati dai presidi dei vari istituti, ma verrà tenuta in considerazione una quota di posti per ogni scuola in funzione del numero di domande che sono pervenute da quello stesso istituto.

Il corso di cultura aeronautica città di Lucca si svolgerà in due settimane, dal 27 gennaio al 6 febbraio. Nei giorni 27, 28 e 29 gennaio verranno tenute le lezioni teoriche, i ragazzi potranno affrontare alcune materie che sono la base per i piloti, i principi base del volo, la sicurezza del volo, la gestione dello spazio aereo ecc.

Il 30 gennaio si terrà il test finale, che ha lo scopo di creare una graduatoria tra gli studenti, infatti un terzo di loro che otterrà i risultati migliori allo scritto, potrà sedersi nella posizione del pilota. All’esperienza di volo comunque parteciperanno tutti gli studenti.

Il 31 gennaio si svolgerà un evento particolare, il Media day in cui autorità locali e giornalisti potranno cogliere l’occasione per sperimentare direttamente un’esperienza di volo a bordo di uno dei cinque areoplani S208 presenti. Il velivolo S208 è il mezzo più anziano della nostra aeronautica militare e ad oggi viene utilizzato per corsi di formazione, per attività di collegamento e per l’attività di traino di alianti, il velivolo viene impiegato anche nelle esercitazioni di difesa spazio aereo come simulatore di aereo nemico.

Durante questa giornata i ragazzi delle scuole verranno accompagnati con autobus militari (senza sostenere nessuna spesa) all’aeroporto di Tassignano per una giornata di familiarizzazione con i velivoli. Gli verranno mostrati i mezzi sui quali voleranno, come si presentano i comandi e come rispondono, prenderanno quindi visione di ciò che hanno studianto durante la parte teorica del corso.

Nei giorni 3, 4 e 5 febbraio gli studenti affronteranno la loro prima esperienza di volo a bordo dei velivoli S208, sempre coadiuvati e sotto lo stretto controllo di istruttori di volo esperti che fanno parte del 60esimo stormo dell’aeronautica militare.

La cerimonia di premiazione e di chiusura del corso si svolgerà il 6 febbraio, i ragazzi che hanno provato a volare e che si sono posizionati nella postazione del pilota verranno valutati dagli istruttori.

I primi due di ogni corso svolto in ogni città, avranno la possibilità di partecipare ad un vero e proprio stage all’aeroporto militare di Guidonia, sede del 60esimo stormo, che si terrà a fine agosto. A Guidonia gli studenti condurranno per dieci giorni la vita dei piloti, stando a stretto contatto con i professionisti, mangiando e dormendo in caserma con loro e provando un’esperienza di volo su un aliante, nello stage sono previste più uscite tra cui una al museo storico dell’aeronautica militare a Vigna di Valle.

Il corso di cultura aeronautica città di Lucca fornirà un attestato di partecipazione a tutti gli studenti che l’hanno frequentato, questo permetterà di ottenere crediti formativi scolastici e in più un punteggio di merito per alcuni concorsi dell’aeronautica militare.