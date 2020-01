La scuola Carducci non trasloca: contratto per altri 6 anni in San Ponziano

La scuola Carducci resta in San Ponziano. Il trasloco dell’istituto sembra ormai del tutto remoto: l’ipotesi di trasferire le aule all’ex caserma Lorenzini – progetto per il quale l’amministrazione Tambellini aveva anche richiesto finanziamenti dal bando regionale – sembra essere del tutto naufragata. Almeno fino ai prossimi 6 anni.

In questi giorni infatti gli uffici comunali hanno rinnovato il contratto di locazione con la Fondazione istituto San Ponziano di Lucca ad un canone annuo che, rispetto all’ultimo rinnovo, consente un risparmio sensibile, passando dai 180mila euro annuali ai 153mila attuali, cifra ottenuta attraverso una trattativa con l’ente proprietario dell’immobile dove ha sede la scuola.

Il Comune, da tempo, si era infatti attivato per reperire una nuova sede per la Carducci. Da un lato era stata avviata un’indagine di mercato per reperire immobili che, in centro storico, potessero avere le caratteristiche necessarie ad ospitare gli alunni della Carducci. Una ricerca che non aveva dato i frutti sperati.

Palazzo Orsetti aveva giocato anche un’altra carta, ipotizzando di aderire all’iniziativa della Fondazione Crl per attivare un fondo territoriale per la riqualificazione del patrimonio scolastico e che avrebbe coinvolto alcuni Comuni della Piana. In particolare la prima giunta Tambellini aveva candidato il progetto di restauro e risanamento conservativo di porzione della ex caserma Lorenzini al fine di realizzare una nuova sede scolastica dove poter trasferire momentaneamente le scuole del centro storico ed eventualmente della prima periferia, al fine di poter realizzare tutti quei lavori necessari per adeguarle alla vigenti normative, lavori non realizzabili in concomitanza alla presenza delle attività didattiche, né tanto meno eseguibili nelle sole vacanze estive.

Una volta venuta meno questa funzione, nel nuovo edificio sarebbe stata trasferita la scuola secondaria di primo grado Carducci. Anche questa strada però non ha offerto una soluzione entro la scadenza del contratto di locazione della Carducci, andato a termine lo scorso 31 dicembre.