Grandi eventi all’ex Balilla, avanti il confronto

Ridurre al minimo indispensabile l’occupazione del Campo Balilla sugli spalti delle Mura e progettare il sistema per il minore impatto possibile per le strutture da collocare nell’area vincolata.

Sono stati questi i temi ripresi nel nuovo incontro che si è svolto questa mattina (16 gennaio) nella sede della Soprintendenza per le province di Lucca e Massa Carrara di piazza della Magione nell’ambito di una riunione programmata da tempo fra la soprintendente Angela Acordon, i tecnici della Soprintendenza e il sindaco Alessandro Tambellini accompagnato dall’assessore alla cultura Stefano Ragghianti, dai rappresentanti di Lucca Crea, Mario Pardini ed Emanuele Vietina, da Mimmo D’Alessandro per il Summer Festival e da alcuni tecnici comunali.

“L’incontro si è svolto nel segno della massima cordialità e collaborazione – spiega Palazzo Orsetti in una nota – per lo svolgimento delle prossime edizioni delle grandi manifestazioni che interessano lo spazio di Campo Balilla garantendo, attraverso una adeguata programmazione e progettazione il minore impatto e la più breve occupazione possibile sulla superficie degli spalti delle Mura”.

La Soprintendenza e il Comune hanno inoltre posto le basi per la programmazione autorizzativa di tutte le manifestazioni del calendario Vivi Lucca dell’anno in corso, per definire in modo coordinato e per i singoli luoghi maggiormente interessati, analoghe disposizioni di logistica e decoro.