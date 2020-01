Memoria, tre settimane di iniziative a Lucca e provincia

Il tempo passa e porta via con sé le parole e i racconti degli ultimi sopravvissuti ai tragici eventi entrati a far parte della nostra storia. Per questo, e per il momento che stiamo vivendo, le iniziative per il Giorno della memoria e del ricordo sono fondamentali per non ripetere gli errori del passato e per dare un nuovo valore ai concetti di dignità, uguaglianza e libertà, proprio a partire dai più piccoli. Con gli occhi del futuro il calendario 2020 guarda in particolare all’infanzia con tre settimane di mostre itineranti, cinema e conferenze frutto della rinnovata collaborazione tra Provincia e Comune di Lucca e Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea.

A partire da oggi (16 gennaio) le sale di Palazzo Ducale ospiteranno la mostra Un banco vuoto, le leggi razziali nella scuola in Provincia di Lucca, una ricostruzione degli eventi legati all’applicazione di queste sul territorio. “L’intento è quello di conservare e coltivare la memoria di quello che è stato e quello che è adesso – introduce la neo consigliera provinciale Teresa Leone -. Abbiamo accolto le tante proposte dei comuni con entusiasmo, coinvolgendo e collaborando con gli istituti scolastici. Le iniziative che la Provincia ospita vogliono raccontare ai giovani la cultura militare imposta ai loro coetanei durante il fascismo, le leggi razziali e il razzismo nello sport, che purtroppo ritroviamo ancora oggi in questa situazione storica difficile”. Dal 20 gennaio Palazzo Ducale ospiterà anche la mostra Educati alla guerra, nazionalizzazione e militarizzazione dell’infanzia nella prima metà del ‘900, un viaggio nel passato a cura di Gianluca Gabrielli per illustrare come la cultura militare divenne parte integrante della didattica.

“Abbiamo lavorato per ampliare i temi e renderli sempre più approfonditi – aggiunge l’assessora alla continuità e alla memoria storica del Comune di Lucca Ilaria Vietina -, attraverso un percorso che collega il Giorno della memoria e il Giorno del ricordo con iniziative, anche all’interno del consiglio comunale. Il 27 gennaio a palazzo Santini consegneremo due attestati come simbolo di gratitudine a Dante Unti e Davide Massei, entrambi internati militari mentre l’8 febbraio al Real collegio affronteremo i temi dell’esodo e delle foibe in un consiglio comunale e provinciale congiunto con Aligi Soldati, esule di Pola. A partire dal livello locale, grazie a queste testimonianze, possiamo indagare la storia in senso globale”. Tra le iniziative rivolte ai giovani rientra anche la proiezione serale del film dedicato alla memoria, che quest’anno sarà Aquile randagie, il 28 gennaio alle 21 al cinema Astra, sulla resistenza del movimento Scout.

“Un calendario complesso che cerca di ricreare ponti tra ragazzi, mostre e lettura – ricorda il presidente dell’Isrec Stefano Bucciarelli – passando dalle memorie di Jella Lepman all’esposizione sul tema dei libri che cambiano il mondo allestita alla Casa della memoria e della pace. Il coinvolgimento delle scuole è necessario per non rendere queste giornate pura commemorazione ma per stimolare nei più giovani curiosità e riflessione”. Particolare attenzione viene data anche al tema del Porrajmos, lo sterminio dei Rom e dei Sinti, con un doppio incontro il 21 gennaio a Palazzo Ducale, alle 10 per le scuole con il musicista Santino Spinelli e alle 18 alla Casa della memoria con il professore Luca Bravi. Nello stesso luogo, dal 10 al 20 febbraio sarà allestita la mostra Dall’Istria a Lucca, una raccolta di documenti familiari. Tra le associazioni che hanno partecipato anche l‘Anpi provinciale e Lucca, Atvl e Libeation Route. “Proprio il 27 gennaio alle 21 saremmo al teatro Nieri di Ponte a Moriano con lo spettacolo Pan Doktor e i suoi bambini, un omaggio al grande maestro ebreo Janus Korczak”, sottolinea Rosalba Ciucci di Anpi. “E sempre con i ragazzi parleremo del campo di concentramento femminile di Ravensbruck durante l’incontro del 31 gennaio alle 10,30 nel complesso di San Micheletto”, conclude Simonetta Simonetti di Atvl.

Le mostre a palazzo Ducale saranno visitabili, su prenotazione, da lunedì (20 gennaio) fino al 15 febbraio, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 18. Sono previste aperture straordinarie con visite libere domenica (26 gennaio) dalle 15,30 alle 19 e lunedì (27 gennaio) dalle 9 alle 18. C’è la possibilità, per le scuole di ogni ordine e grado, di prenotare visite guidate con gli esperti messi a disposizione dall’Istituto storico della resistenza. Per le prenotazioni è possibile chiamare la Provincia di Lucca al numero 0583 417481 o scrivere all’indirizzo scuolapace@provincia.lucca.it.

Iniziative per la Giornata della memoria e del ricordo