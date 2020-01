Sant’Alessio, abbandono di rifiuti speciali tra i campi

Abbandono di rifiuti speciali a Sant’Alessio. L’episodio si è verificato ieri (16 gennaio) e, ad oggi, non si sa chi ne sia l’artefice.

A giudicare dal materiale lasciato in via dei Camponi, in aperta campagna, potrebbe trattarsi di qualcuno dedito a importanti lavori di manutenzione. Sono stati rinvenuti, infatti, ben 23 tra secchi e taniche di materiali infiammabili come vernici e solventi come l’acquaragia.

Disposti, quasi con cura del dettaglio, lungo questa via non asfaltata che costeggia terreni coltivati. Uno sopra l’altro, in fila. Indice che chi ha abbandonato i rifiuti ha avuto anche parecchio tempo per agire indisturbato.