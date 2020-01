Due olivi dedicati al preside del liceo Vallisneri deportato dai nazisti

Il prossimo 27 gennaio, in occasione del giorno della memoria e dell’impegno contro il fascismo e il razzismo, il liceo Vallisneri organizza una manifestazione dedicata alla memoria.

Alle 14,15, nella biblioteca del liceo, alcuni studenti faranno una lettura teatralizzata di brani tratti da libri censurati dal nazismo: Dalla cenere dei libri bruciati. Leggere per vivere.

Alle 15, in aula magna, verrà proiettato il docufilm L’allenatore errante (regia di Pier Dario Marzi e Emmanuel Pesi) che narra la storia di Ernő Egri Erbstein, calciatore ed allenatore ungherese di origini ebraiche che guidò la Lucchese ma fu costretto a lasciare la città a causa delle leggi razziali.

Alle 16 nel Cortile del Liceo il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, e l’assessora alle politiche formative, Ilaria Vietina, dedicheranno ad Enesto Guidi, primo preside del Liceo, deportato in Germania e a Giovanni Menesini, ex alunno vittima di eccidio nazista, due ulivi emblema di pace e fratellanza, che, come la memoria di ciascuno di noi, ha bisogno di cure ad attenzioni per poter vivere, crescere e prosperare.

Alle 16,30 verranno offerti dolci della tradizione ebraica.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare