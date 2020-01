Lucca Crea, bandi per tre nuove assunzioni

Tre nuovi bandi per la ricerca di altrettante figure professionali a Lucca Crea. Sono stati pubblicati oggi sul sito della società e su quello dell’agenzia incaricata della selezione. Nei prossimi giorni anche sul sito del Comune di Lucca. E’ possibile partecipare inviando la propria candidatura entro il 20 febbraio.

Per svolgere tutte le fasi e garantire la massima trasparenza Lucca Crea ha affidato lo svolgimento di tutti i passaggi alla società specializzata in selezioni di personale Praxi Spa. Le selezioni pubbliche, per titoli ed esami, sono mirate all’individuazione uno specialista amministrazione e contabilità, una figura da inserire nella posizione di specialista eventi family e fantasy, narrativa e illustrazione e una figura da inserire nella posizione di specialista sales. Queste ultime due opereranno nell’ambito dell’unità produttiva dedicata a Lucca Comics and Games. Le tre figure saranno assunte con contratto a tempo indeterminato, la prima con trattamento economico e normativo previsto dal secondo livello Ccnl commercio e le altre due con terzo livello Ccnl commercio.

Tutte le specifiche dei bandi sono reperibili sui siti di Lucca Crea Srl, Praxi Spa, e del Comune di Lucca. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente, seguendo le indicazioni del portale, tramite il sito https://procedureselettive.cloud.praxi entro e non oltre le 12 del 20 febbraio.