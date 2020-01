Servizio civile, 10 posti nei pronto soccorso

Un nuovo bando di servizio civile per oltre 130 ragazzi nei pronto soccorso della Toscana. L’iniziativa è stata promossa nei giorni scorsi in un incontro organizzato nell’auditorium del centro culturale Agorà dall’Informagiovani del Comune di Lucca in collaborazione con l’Azienda Usl Toscana nord ovest.

“I ragazzi che saranno selezionati per il bando L’accoglienza nei pronto soccorso della provincia – ha spiegato Rosanna Guerrini, responsabile aziendale del servizio civile – affiancheranno il personale medico nel servizio di prima accoglienza informativa e di orientamento all’utenza, prevalentemente fragile, che arriva in ospedale. Si tratta di un’esperienza importante dal punto di vista sia umano che formativo ed è generalmente molto apprezzata. Ha una durata complessiva di 12 mesi retribuita con un assegno mensile pari a 433,80 euro”.

Il progetto presentato dall’Azienda Usl Toscana nord ovest prevede un impegno di 30 ore settimanali da effettuarsi nell’arco di 6 giorni con obbligo da parte del volontario di partecipare alla formazione generale e specifica. Sul territorio coperto da Usl Toscana nord ovest i posti previsti dal bando sono 38 dei quali 4 al San Luca, 4 al Versilia e 2 a Castelnuovo Garfagnana. Le domande devono essere presentate entro il 14 febbraio.

All’incontro era presente anche Elisabetta Fambrini, referente per l’Informagiovani, che ha colto l’occasione per inquadrare giuridicamente il servizio civile e offrendo disponibilità ai giovani per la predisposizione del curriculum vitae necessario alla presentazione della domanda per il bando. Nella serata sono state coinvolte anche due volontarie del servizio civile attualmente in carica, Vittoria Ciardelli e Rebecca Cresta, che hanno raccontato la loro esperienza ai presenti, motivandoli alla scelta.

Maggiori informazioni sul bando sono a disposizione all’ufficio Informagiovani del Comune di Lucca oppure nella sezione Servizio Civile del sito aziendale dell’Azienda Usl Toscana nord ovest.