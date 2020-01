Via a Maggiano al Patto di beni civici con la Scuolina Raggi di Sole

Collaborazione, dialogo e partecipazione, queste le parole chiave del neonato Patto di beni civici Scuolina Raggi di Sole, inaugurato ieri pomeriggio (25 gennaio) a Maggiano alla presenza dell’arcivescovo, monsignor Paolo Giulietti, dell’assessora alle politiche formative, Ilaria Vietina, e dell’assessore al patrimonio, Gabriele Bove.

Le autorità presenti hanno avuto parole di incoraggiamento nei confronti delle iniziative già portate avanti negli anni dall’associazione Scuolina Raggi di Sole.

Il patto di collaborazione di beni comuni Scuolina Raggi di Sole è stato accolto con una grande partecipazione delle famiglie, di giovani, di cittadini di ogni età e di rappresentanti di vari enti territoriali.

Ieri pomeriggio a Maggiano, alla Scuolina Raggi di Sole è stato inaugurato il patto civico di collaborazione, sottoscritto dai rappresentanti dell’associazione e dal Comune di Lucca.

L’intento del patto è quello di valorizzare il territorio e di offrire delle risposte concrete al bisogno di contrastare la povertà culturale con proposte dirette, valorizzando le buone pratiche già in atto e consolidate dalla Scuolina, di ampliare la capacità di fare rete nell’idea di creare un comunità sempre più partecipe e concretamente corresponsabile.

L’inaugurazione è stata una vera festa animata dai ragazzi della Scuolina, dal suo staff di volontari, dagli studenti della scuola secondaria di primo grado Gino Custer De Nobili (Istituto comprensivo Lucca 7) e dalla Banda Bassotti.

A detta dei presenti, è stato un momento gioioso perché già nell’accoglienza si è percepita un’energia positiva dove si è trovato il modo per dare a ciascuno il proprio spazio espressivo: i ragazzi della Scuolina hanno coinvolto i presenti in un ballo di gruppo coreografato da Jack Fish (Fuori di Fitness) e dal giovanissimo Samuele; la piccola Elena G., del gruppo vocale Magie di Note, ha cantato dal vivo accompagnando il ballo; gli studenti hanno fatto un piccolo concerto con i flauti, chitarre e fisarmonica diretti dal professor Michele Orsi e la Banda Bassotti ha accompagnato musicalmente il taglio del nastro, avvenuto per mano dei bambini e dell’assessora alle politiche formative e madrina dell’iniziativa, Ilaria Vietina.

L’intera comunità territoriale si è ritrovata per condividere gli intenti di questo progetto in divenire: la diocesi con il vescovo, il Comune con la presenza degli assessori Bove e Vietina e del dirigente Marino; la comunità parrocchiale di San Jacopo, con il parroco don Marek Labuc e con il diacono a Giuseppe Colombini; Unicef Comitato provinciale di Lucca, con Silvana Miraglia; Amnesty International sezione di Lucca con Armida Bandoni ed Ezio Roveda, l’istituto comprensivo Lucca 7, rappresentato dalla dirigente Teresa Monacci, dalla vicepreside Lucia Matteucci, da numerosi docenti e da Anna Rugani (ex dirigente); il centro civico Il Bucaneve, rappresentato da Giovanni Nannini e Renza Borselli; la Banda Bassotti con i Bassotti e Sauro D’Arrigo, Fuori di Fitness con Jack Fish e Magie di Note con Elena G.

La Scuolina ringrazia tutti coloro che hanno partecipato e che hanno condiviso questo momento importante della vita dell’associazione.