Due ulivi per ricordare due vittime del nazifascismo. E’ questo il senso della cerimonia che si è svolta questa mattina (27 gennaio) nella giornata della memoria al liceo Vallisneri di Lucca.

I due alberi, intitolati questa mattina, ricorderanno il preside Ernesto Guidi che fu deportato in Germania e l’ex studente Giovanni Menesini, fucilato per rappresaglia con il fratello Eudemio dalle milizie fasciste sulle rive del Frigido a Massa nel 1944.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini e l’assessore alla memoria, Ilaria Vietina.