Autoconsapevoli e felici, primo corso a Lucca

Si terrà a Lucca domenica prossima (2 febbraio) il primo corso su intelligenza emotiva e felicità dal titolo Tutto il bello che c’è in te – Dall’autoconsapevolezza alla felicità.

Il corso ha come obiettivo quello di trasferire alcuni concetti fondamentali della scienza del sé, tra cui il linguaggio dei bisogni e l’intelligenza emotiva, per conoscere come funzionano le nostre emozioni e come è possibile costruire e allenarsi alla felicità, per vivere meglio e creare e migliorare i rapporti con gli altri.

Il corso è indirizzato a chi vuole approfondire le tematiche e a chi vuole apprendere le basi della comunicazione empatica per i rapporti a scuola, tra partner, tra genitori-figli e tra colleghi.

Sarà tenuto da Stefano Macrì, autore del libro Benvenuta felicità! e formatore in Scienza del Sé, con certificazione delle competenze della Regione Lombardia.

L’appuntamento è dalle 9,30 alle 18 al Grand Hotel Guinigi, in via Romana 1247.