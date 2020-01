Blue è scomparso nel nulla: appello per ritrovarlo

Smarrito Blue, gatto castrato di un anno e mezzo colore cenere, occhi verdi, pelo lungo. È castrato ed ha una macchiolina bianca sul pelo del petto. Non rientra a casa dalla notte tra lunedì 27 e martedì 28 gennaio.

Si perso in zona Picciorana al confine con San Vito e San Cassiano a Vico, in via Santissima Annunziata 1792/L, in una delle corti dietro al BarOccio. È un gatto affettuoso ed affabile, non si è mai allontanato dalle zone immediatamente limitrofe a casa.

Chi lo avesse notato o avesse anche solo informazioni può chiamare il 377.3215799.