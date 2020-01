Lucchesi nel Mondo in visita al prefetto Francesco Esposito

Ieri (30 gennaio) il prefetto di Lucca, Francesco Esposito, ha ricevuto durante un colloquio la presidente dell’associazione Lucchesi nel Mondo, Ilaria del Bianco.

Durante l’incontro sono state approfondite caratteristiche e dinamiche della storia dell’emigrazione lucchese che, attraversando i secoli ed avendo per protagonista l’intera comunità, ha in parte formato, come ricordava il celebre poeta Ungaretti, il “carattere dei Lucchesi”.

È stata anche occasione propizia per illustrare le attuali linee di indirizzo che animano le odierne e future attività dei Lucchesi nel Mondo, sia a Lucca, dove si contano più di 250 iscritti, sia all’estero, attraverso la rete delle circa 80 sedi che mantengono i contatti con oltre 8500 famiglie iscritte.

In particolare sono state approfondite le iniziative legate allo sviluppo del turismo delle radici e della promozione del territorio lucchese nell’ambito della campagna The lands of Giacomo Puccini. Infatti i Lucchesi nel Mondo, proprietari della casa Museo di Celle dei Puccini (Pescaglia), dal 1973 sono sempre stati molto attiva a Lucca ed all’estero nel promuovere Puccini e il territorio che lo ha visto vivere e comporre le sue meravigliose opere, attraverso iniziative realizzate in sinergia e collaborazione con gli altri soggetti istituzionali della Lucchesia.

Al termine dell’incontro la presidente del Bianco ha omaggiato il prefetto Esposito, a nome di tutto il direttivo, del guidoncino dell’associazione e di alcune pubblicazioni, assicurando la più ampia disponibilità a collaborazioni e iniziative.