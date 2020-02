Nuova rotatoria a Porta San Jacopo, parte l’iter per il progetto

Risolvere il nodo degli ingorghi di traffico, soprattutto nelle ore di punta e rendere più fluida la viabilità. E’ questo l’obiettivo della nuova rotatoria davanti a porta San Jacopo, la cui progettazione sta finalmente per partire. Il percorso, secondo le linee guida dell’amministrazione Tambellini, dovrebbe concludersi entro l’anno. Anche perché l’opera è strettamente collegata all’istituzione del senso unico in via Elisa, uno dei provvedimenti del piano della sosta e della mobilità in centro storico che sarà approvato entro un mese.

Quello della nuova rotatoria è un progetto da almeno due anni accarezzato dall’amministrazione comunale, che lo vede come completamento del sistema delle rotatorie sui viali della circonvallazione. Il progetto di massima prevede l’eliminazione del gruppo semafori in corrispondenza dell’incrocio tra viale Marti e via Jacopo della Quercia, con un allargamento della sede stradale in modo da innestarvi la rotatoria.

I cantieri potrebbero partire entro la fine dell’anno, ma è ancora tutto prematuro. A più breve scadenza saranno adottati altri provvedimenti per quello che concerne la viabilità a Lucca. Con il nuovo piano, che sta incontrando le resistenze di commercianti e categorie, il Comune intende offrire soluzioni ad alcune problematiche relative ai parcheggi e al transito dei veicoli nel cuore del centro storico, con l’obiettivo – ha ribadito l’assessore Gabriele Bove intervenendo venerdì sera (31 gennaio) alla trasmissione Dido di Noitv – di incrementare la residenza.

“I provvedimenti previsti non entreranno tutti quanti insieme in vigore – ha specificato -: il piano della sosta e della mobilità infatti fornisce un quadro complessivo, che dovrà essere attuato con gli strumenti necessari”. In questo senso Porta Santa Maria dovrebbe essere la prima zona toccata, insieme all’ipotesi di modifiche alla viabilità in via Buiamonti, dove il Comune propone un varco telematico, incontrando però la forte resistenza delle attività.