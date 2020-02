Via dei Sillori vietata anche ai mezzi di Sistema Ambiente

Novità per il transito dei veicoli in via dei Sillori a Sant’Angelo.

Con ordinanza firmata oggi (6 gennaio), infatti, è stata estesa anche ai veicoli di Sistema Ambiente il transito nella strada nel tratto compreso tra l’ingresso all’isola ecologica di Nave e l’intersezione con via della Chiesa di Sant’Angelo per i veicoli con direzione di marcia ovest-est.

Il motivo dell’aggravamento della misura, già prevista per tutti i veicoli di peso superiore alle 3,5 tonnellate, è la presenza riscontrata dall’ufficio strade di fessurazioni nella parte superiore del ponte in muratura sul canale Dogaia.

L’ordinanza resterà in vigore fino al termine dei lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza della strada.

L’ordinanza entra in vigore da domani (7 febbraio).