Corsi obbligatori per avviare attività commerciali con Sogeseter

Quando si apre una nuova attività è necessario essere in possesso di alcuni requisiti obbligatori come ad esempio l’aver partecipato a dei corsi di formazione.

È in questa ottica che So.Ge.Se.Ter., agenzia formativa di Confcommercio Imprese per l’Italia – Province di Lucca e Massa Carrara, organizza per il mese di febbraio ben quattro corsi per aspiranti agenti immobiliari e agenti di commercio, oltre che per futuri imprenditori che abbiano a che fare con la somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristorati, pizzerie, negozi di alimentari e altri).

Questo il programma completo dei corsi in calendario: agenti immobiliari, inizio lunedì 10; Sab (ex Rec), inizio lunedì 17; Haccp per addetto semplice e complesso e relativi aggiornamenti, inizio lunedì 17 febbraio; agenti di commercio, inizio lunedì 24.

Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile contattare gli uffici di Confcommercio Lucca (referente Alessandro Scatena – scatenaalessandro@confcommercio.lu.it – 0583.473161).