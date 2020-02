Pieve di Brancoli, riaperta al traffico la strada chiusa dopo la frana

Sono terminati i lavori sulla strada di Pieve di Brancoli. La carreggiata era stata invasa da una frana lo scorso 22 dicembre a causa del maltempo.

Dalle 14 di oggi (7 febbraio) la circolazione è stata riaperta al traffico veicolare. Il tratto interessato dai movimenti franosi era quello compreso tra l’intersezione con la via per Piazza di Brancoli e l’intersezione con via di San Giusto di Brancoli, dove era stato introdotto il divieto di transito fino al termine dei lavori di messa in sicurezza del versante e della sede stradale.

L’intervento si è concluso e la strada è stata da poco riaperta al traffico con l’istituzione temporanea del senso unico alternato e del limite massimo di velocità a 30 chilometri orari.