Un residente: “No alle isole fuori terra in Corte del Pesce”

No alle nuove isole fuori terra in Corte del Pesce. A chiederlo, rivolgendosi anche alla Soprintendenza, è un residente della corte in centro storico.

“Le isole ecologiche – scrive rivolgendosi alla Soprintendenza – sono composte ciascuna da cinque cassonetti di grandi dimensioni, come previsto dal nuovo piano della raccolta differenziata dei rifiuti di recente approvato per il centro storico di Lucca, e avallato dai vostri uffici. Il piano prevede, nello specifico, che le isole vengano collocate inspiegabilmente all’interno di corti storiche, le quali caratterizzano la nostra città e furono il nucleo commerciale e sociale da cui si originò il tessuto di relazioni che hanno fatto grande Lucca nel corso dei secoli”.

“La corte – ricorda il residente – è stata scelta per il posizionamento delle isole risale al 1200, e fu luogo del primo mercato del pesce di Lucca. È una delle corti storiche che insistono su piazza San Michele in Foro, rientra nei percorsi turistici che attraversano la città, e vede flussi costanti di turisti che sostano al suo interno per goderne la bellezza e apprezzarne la valenza storica”.

“La Corte del Pesce, tra l’altro, vede la presenza al suo interno degli armadi Enel, che, installati in prossimità di un ciborio del Cinquecento e di una edicola in pietra del Settecento sul lato di via Pescheria (ormai lasciati in balia dello scorrere del tempo senza alcuna manutenzione) – prosegue il residente – già la deturpano e violano. Inoltre, in passato la corte è stata teatro di un incendio originatosi dai cassonetti a suo tempo presenti, prima dell’inizio della raccolta differenziata, segno della potenziale pericolosità della collocazione scelta per il nuovo sostena di raccolta”.

“Vogliamo porre alla vostra attenzione – conclude rivolgendosi alla Soprintendenza – la situazione di degrado che già sta sperimentando, fiducioso in una vostra pronta e incisiva risposta per la valorizzazione e la tutela dei beni storici e architettonici della nostra città”.