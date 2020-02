Cantiere del sottopasso, riapre il viale Papi

Proseguono secondo la tabella di marcia i lavori della rotatoria e nuovo sottopasso di piazzale Boccherini. Dopo il completamento delle asfaltature, mercoledì (12 febbraio) alle 6 riaprirà il collegamento fra la rotatoria e viale Lazzaro Papi.

Il traffico veicolare e quello pedonale subiranno alcune piccole variazioni: il bypass provvisorio sugli spalti delle mura verrà chiuso. Il traffico veicolare da e per viale Papi tornerà quindi a fluire sul tracciato della circonvallazione mentre l’attraversamento pedonale da e per S. Anna sarà allestito in prossimità del percorso originario. Resta ancora chiuso il tratto iniziale di viale Catalani.

Davanti a Porta Sant’Anna saranno inibite ai pullman turistici le due corsie utilizzate per il carico e scarico a questo scopo sarà utilizzato il parcheggio Palatucci. Resterà temporaneamente chiusa anche la pista ciclopedonale di via Papi fino all’altezza dell’incrocio con via Angeloni. Il bypass utilizzato in questi mesi non verrà immediatamente smantellato ma sarà utilizzato fino alla conclusione definitiva dei lavori di costruzione del sottopasso come area magazzino e deposito del cantiere.