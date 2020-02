Nuova raccolta di rifiuti in centro al via, due assemblee per presentare le novità

Due assemblee pubbliche per presentare Garby, il nuovo sistema di raccolta differenziata del centro storico di Lucca. I due appuntamenti sono in programma domani e venerdì (13 e 14 febbraio). Il primo alle 21 al Cred in via Sant’Andrea, 33; il secondo alle 17,30 in Sala Tobino a Palazzo Ducale.

Entrambe le occasioni, organizzate da Sistema Ambiente e dall’amministrazione comunale, sono utili per illustrare la novità rappresentata da Garby che dal 24 febbraio porterà all’introduzione di 70 isole ecologiche fuori terra dislocate nel centro e la conseguente eliminazione dei sacchetti filo-strada. Inoltre, durante gli incontri i cittadini che ancora non abbiano ritirato le nuove tessere di Sistema Ambiente potranno mettersi in regola e ottenere la nuova smart card informatizzata.

Dal 24 febbraio, infatti, i Garby e le isole ecologiche interrate, si potranno aprire solo ed esclusivamente con la nuova tessera. Chi non potesse presentarsi alle assemblee, può comunque recarsi in uno dei punti di distribuzione: il lunedì dalle 9,30 alle 16 al punto di accoglienza turistica del Comune di Lucca in piazzale Verdi; il martedì e il giovedì dalle 8,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 17 e il mercoledì dalle 8,30 alle 13 nella sede di Sistema Ambiente a Borgo Giannotti; il venerdì dalle 15 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19 all’ex biglietteria del Teatro del Giglio.

Per ulteriori informazioni clicca qui.