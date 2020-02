E’ riaperto come da programma questa mattina (12 febbraio) alle 6 il viale Papi, davanti a Porta Sant’Anna, chiuso dall’inizio del cantiere per la nuova rotatoria di piazzale Boccherini.

“Ottimo il lavoro svolto dalle maestranze e dai tecnici per riportare la circolazione sulla circonvallazione – ha spiegato l’assessore alle strade Celestino Marchini -. Da prevedere nei primi giorni qualche disagio“.

Davanti a Porta Sant’Anna da stamani sono inibite ai pullman turistici le due corsie utilizzate per il carico e scarico a questo scopo sarà utilizzato il parcheggio Palatucci. Resta temporaneamente chiusa anche la pista ciclopedonale di via Papi fino all’altezza dell’incrocio con via Angeloni. Il bypass utilizzato in questi mesi non verrà immediatamente smantellato ma sarà utilizzato fino alla conclusione definitiva dei lavori di costruzione del sottopasso come area magazzino e deposito del cantiere.