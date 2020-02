Una struttura polifunzionale dedicata alla diffusione e alla promozione della buone pratiche legate al cibo, non solo tra gli addetti ai lavori ma anche tra i consumatori e i privati. E’ in quest’ottica che si inserisce il progetto nato dalla collaborazione tra due società del Gruppo Giannecchini, la Bonito Academy e la Del Monte Ristorazione per formare il territorio alle regole da tenere per una corretta alimentazione. Qui, in via di Tiglio 1697, nel nuovo laboratorio di cucina Grano Salis food and drink, sono stati presentati questa mattina (13 febbraio) i corsi e i nuovi orizzonti del Gruppo.

“Abbiamo avviato questa iniziativa alcune settimane fa con lo scopo di coniugare le buone pratiche in cucina al mondo del caffè ed estendere queste linee guida al territorio – spiega l’amministratore delegato del Gruppo Nicola Giannecchini – Per dare un nome a questo nuovo progetto abbiamo rispolverato il marchio di famiglia Grano Salis, nato a Lucca nel 2008, con lo scopo di riproporre anche nei piatti di oggi la consapevolezza e la tipicità delle scelte fatte con prodotti a chilometro zero. Un investimento che fa seguito alla realizzazione del centro produzione pasti collettivi e alla collaborazione, iniziata 5 anni fa, con la Bonito Accademy per il restyling del nuovo volto a fumetti scelto con lo Studio Fascetti per promuovere il caffè. Sempre in questa sede tra qualche mese sarà anche realizzato un nuovo impianto di tostatura, per una bevanda che merita le stesse attenzioni delle altre”.

Il 24 febbraio nella sede di Grano Salis inizierà il corso di caffetteria di base mentre l’1 marzo quello avanzato sulla Latte Art, con possibilità di certificazione Latte Art grading system. Entrambe le lezioni saranno aperte a tutto il mondo della ristorazione, al personale interno e ai privati. A queste si aggiungono il corso di focaccia e grissini a partire dal 9 marzo e quello base di cucina vegan il 18 e il 23 marzo.

“Questo spazio si trova proprio tra la nostra cucina e la futura torrefazione all’avanguardia – prosegue Davide Chiarlitti, amministratore della Del Monte Ristorazione -, un ambiente che cercheremo di valorizzare proprio per promuovere la messa in atto di una corretta alimentazione, sia tra i collaboratori e il personale ma anche tra chi tocca con mano i prodotti del nostro lavoro, come le maestre e i ragazzi. Per questo abbiamo avviato percorsi con enti e associazioni del territorio in modo da allargare lo spettro della formazione e aderiamo ai tavoli della neonata Piana del Cibo. Il contributo di ciascuno è fondamentale per ‘impiattare’ le buone pratiche e per questo Grano Salis vuole allargare il proprio mercato offrendo oltre alla ristorazione collettiva, anche servizi di banqueting e catering in modo da coinvolgere anche ambiti diversi da quelli istituzionali”.

Grano Salis non sarà solo corsi di cucina, ma il cuore di tutto ciò che per ruota intorno al mondo del cibo: incontri sul benessere alimentare e sulla corretta alimentazione, realizzati grazie alla collaborazione con autorevoli esperti in materia, la definizione di eventi privati e di percorsi di team building che abbiano la cucina come protagonista, e molto altro. Lo spazio sarà a disposizione anche di chi ne farà richiesta per corsi o eventi privati e che è legato ad una già avviata attività di catering di alto livello.

“Un progetto fondamentale anche per il settore caffè – interviene Andrea Romoli, responsabile commerciale della Bonito Academy – per una piccola torrefazione come la nostra che si occupa di trasformare il caffè crudo in un prodotto nuovo. Grazie al nuovo impianto di tostatura lenta e delicata, uno dei più innovativi in Toscana, proveremo a dare una qualità in più al nostro caffè dando la possibilità a tutti, con i nostri corsi, di imparare a riconoscere e scegliere l’aroma giusto, proprio come si fa con il vino”.

L’offerta didattica di Grano Salis sarà ampia e rivolta a professionisti e appassionati, per andare incontro alle esigenze sia di chi è alla ricerca continua di percorsi di aggiornamento sia di chi invece ha semplicemente voglia di cimentarsi in nuove sfide enogastronomiche. Oltre ai corsi legati alla cucina e alla pasticceria, verranno costruiti percorsi formativi su cucina vegetariana, panificazione, cucina etnica, pasta fresca, impiattamento, intaglio della frutta, e molto altro. Non mancheranno proposte per i più piccoli con laboratori dedicati, e i corsi per stranieri sulla cucina toscana, con uno sguardo particolare a quella lucchese.

Per iscriversi e partecipare è possibile scrivere un’email all’indirizzo info@granosalis.com. A breve sarà disponibile il catalogo completo delle lezioni di cucina e caffetteria sul sito internet www.granosalis.com che verrà sviluppato nei prossimi giorni e che dal pomeriggio sarà online con una pagina di presentazione iniziale, e una propria pagina facebook.