Nell’ambito del progetto Ics (Impresa cooperativa simulata) promosso da Confcooperative Toscana e dalla Federazione toscana delle banche di credito cooperativo, anche Lucca si renderà protagonista grazie alla partecipazione della scuola secondaria di primo grado Massei di Mutigliano dell’Istituto comprensivo Lucca 4.

Tale progetto, coordinato a livello regionale della responsabile dei progetti scolastici di Confcooperative Ilaria Sguazzoni, è finalizzato alla simulazione di un’impresa cooperativa che valorizzi la progettualità già in atto nella sede scolastica e il territorio in cui essa è inserita, mettendo al centro lo spirito di iniziativa degli alunni e per questo ogni scuola partecipante adotta un progetto specifico a cui lavora la propria Ics.

Gli alunni della scuola media di Mutigliano, dove ormai da 18 anni è attivo un progetto musicale particolarmente attento alla figura di Giacomo Puccini e all’intero patrimonio musicale lucchese, hanno deciso di finalizzare la loro ‘impresa’ alla promozione del recupero dell’organo della chiesa locale, la pieve dei Santi Ippolito e Cassiano. Ci sono ampie testimonianze che tale organo sia stato suonato proprio dal maestro Puccini e, proprio grazie alla “confidenza” con tale strumento, pare che vi abbia addirittura composto alcune opere recentemente ritrovate attualmente allo studio degli esperti.

Si tratta di un organo rurale che non può essere suonato poiché necessita di restauro; addirittura è rimasto l’unico in tutto il territorio lucchese tra quelli utilizzati da Puccini a non essere funzionante, dimenticato probabilmente per la sua ubicazione decentrata in campagna.

Anche per questo motivo l’Impresa cooperativa simulata che gli alunni di Mutigliano hanno costituito con impegno e passione ha come scopo la sensibilizzazione verso un possibile recupero e restauro dell’organo, inteso come risorsa per l’intero territorio, in quanto attrazione turistica legata ai percorsi pucciniani e per l’Istituto Scolastico stesso, al quale appartiene la medesima Pieve dei Santi Ippolito e Cassiano dove si tiene ogni anno il concerto conclusivo del progetto musicale Accordiamoci per Concertare, quest’anno in programma il 15 maggio.

La costituzione dell’Impresa cooperativa simulata avverrà alle 10,30 di lunedì (17 febbraio) proprio nella stessa chiesa dei santi Ippolito e Cassiano di Mutigliano in cui l’organo è custodito.

A dimostrazione dell’importanza dell’iniziativa, sarà presente la dottoressa Claudia Fiaschi, vicepresidente nazionale di Confcooperative e presidente di Confcooperative Toscana insieme ad Elisa Guazzelli della cooperativa La Gardenia in qualità di esperta referente sul territorio del progetto di Mutigliano e del dottor Luca Silvestrini che, per conto della Banca di Credito Cooperativo di Pescia e Cascina, sosterrà tale costituzione in rappresentanza della Federazione Toscana delle Banche di Credito Cooperativo, impegnate da molti anni a sviluppare l’educazione e lo spirito cooperativo nelle scuole.

Oltre alla dirigente scolastica dottoressa Emilia Ciampanella e al presidente del consiglio di istituto Daniele Cianchi, insieme al parroco don Alberto Brugioni hanno inoltre assicurato la loro partecipazione gli assessori Ilaria Vietina e Maria Teresa Leone, unitamente ad alcuni consiglieri comunali.

La presentazione del progetto, legata ad un “logo” ideato dagli alunni che potesse esprimere in sintesi l’oggetto dell’iniziativa, sarà affidata ad una rappresentanza degli alunni, dopo un’introduzione curata dal dottor Aldo Berti, da anni studioso di Puccini e autore tra l’altro del volume Puccini a Mutigliano, pubblicato da Maria Pacini Fazzi editore, con un capitolo dedicato proprio a questo strumento che fu costruito dall’organaro Michelangelo Crudeli di Terni nel 1784 e per questo sicuramente tra i più antichi presenti sul territorio.