Lucca Sicura, nuova assemblea pubblica a Sant’Anna

Lucca Sicura arriva in prima periferia, nel quartiere di Sant’Anna.

Proseguono gli incontri con i cittadini per presentare il progetto della polizia di prossimità, promosso dall’amministrazione comunale e cofinanziato dalla Regione Toscana.

Dopo le zone più periferiche del territorio, dal Morianese all’Oltreserchio, dalla Brancoleria a Santa Maria del Giudice, il calendario è dunque arrivato nel quartiere più popoloso di Lucca. Il prossimo è previsto per giovedì (20 febbraio), alle 21, all’auditorium dell’oratorio Giovanni Paolo II, in via Fratelli Cervi, angolo via Togliatti.

Saranno presenti l’assessore alle politiche per la sicurezza, Francesco Raspini, il comandante della polizia municipale di Lucca, Maurizio Prina, e l’ispettore Elio Cappellini.

L’obiettivo del progetto è aumentare gli organici e utilizzare sei agenti di Polizia Municipale con esperienza per costituire tre nuove pattuglie (da due agenti ciascuna), impegnate in modo continuativo nei quartieri, nelle frazioni e nelle zone periferiche del territorio.

Durante la presentazione sarà raccontato nel dettaglio come funziona il nuovo servizio, come si sviluppa, come si inserisce nella vita del quartiere e di comunità.