Tragedia sfiorata a Mutigliano, summit in Comune: uscita degli studenti solo dopo l’arrivo dei bus ed accessi regolati alla strada

Orari di uscita sfalsati ed accessi regolati. Sono queste le due principali contromisure che verranno adottate per tutelare la sicurezza degli studenti dell’istituto comprensivo di Mutigliano dopo che giovedì scorso (13 febbraio) un ragazzo, nella corsa verso il bus, è rimasto investito dal mezzo riportando una prognosi di 60 giorni.

Le soluzioni sono state condivise questa mattina (18 febbraio) nel corso di una riunione indetta dal Comune e alla quale hanno preso parte gli assessori alla mobilità Gabriele Bove, al traffico Celestino Marchini, il comandante della polizia municipale Maurizio Prina, l’ufficio traffico e lavori pubblici, la Regione Toscana, la Provincia di Lucca, Ctt Nord, la dirigenza dell’istituto agrario e quella dell’istituto comprensivo 4.

Durante l’incontro, è stato stabilito che venga fin da subito posticipata l’uscita degli studenti rispetto all’arrivo dei mezzi, in modo che i ragazzi, una volta sul piazzale, trovino in sosta gli autobus sui quali salire. Gli alunni della scuola media usciranno invece prima, in modo da limitare al massimo la congestione delle aree esterne della scuola. Contemporaneamente il Comune metterà in campo soluzioni per limitare gli accessi al complesso scolastico, in modo da rendere più agevole la circolazione dei mezzi.

In prospettiva l’ipotesi al vaglio è quella di sistemare il parcheggio esterno al complesso scolastico, nell’area del cimitero dove già si attesta il bus del servizio suburbano, per fare in modo che anche i due mezzi del servizio urbano si fermino qui. Il nuovo parcheggio sarà raggiungibile in sicurezza attraverso la sistemazione di un sentiero pedonale che gira intorno al complesso scolastico, collegandosi con quest’area.

“Sappiamo che la situazione dell’area è complicata perché le scuole presenti non possono essere spostate e la strada è stretta – ha commentato il sindaco Alessandro Tambellini – Stiamo lavorando per trovare le situazioni migliori per garantire la massima sicurezza di tutti. Il primo luogo dobbiamo cercare di evitare un eccessivo affollamento sulla strada, in seconda battuta dovremo fare in modo che l’ingresso e l’uscita dalle scuole siano regolati per evitare che ci sia il fuggi fuggi generale verso il bus”.