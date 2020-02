Celiaci, merenda senza glutine per il martedì grasso

Un martedì grasso alternativo per i celiaci quello promosso dall’associazione italiana celiachia che si svolgerà a Lucca martedì prossimo (25 febbraio) a partire dalle 17,30.

Un doppio appuntamento che, alla voglia di festeggiare la fine del carnevale con una merenda senza glutine frutto della creatività delle socie, offerta a grandi e piccoli, unisce la possibilità di confrontarsi con esperti della celiachia al Centro per le famiglie alla ex scuola elementare di S.Concordio in via Urbiciani.

Sarà un modo per tornare ad incontrarsi tra i volontari della associazione e le tante persone grandi o piccole che devono fare i conti quotidianamente con la celiachia, ma sarà anche l’occasione per capire meglio come comportarsi e quali analisi fare per monitorare l’andamento della patologia grazie alla presenza del dottor Alessandro di Piero, gastroenterologo, e Francesco Vierucci, pediatra, che a partire dalle 18,30 insieme al presidente regionale di Aic Toscana, Giuseppe Giura, aiuteranno in particolare le persone che sospettano di essere intolleranti al glutine o i neo diagnosticati (o i genitori nel caso dei bambini) a capire come orientarsi per avere la diagnosi ed affrontare il cambiamento nell’alimentazione e le sue implicazioni nelle dinamiche sociali e relazioni.

Per informazioni o per contattare l’associazione è possibile telefonare o inviare un messaggio whatsapp al numero 3480829566 oppure scrivere una email a

coord-lucca@celiachia-toscana.it