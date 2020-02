Il comandante della finanza ospite alla 50&Più Università

Dopo l’interessante incontro dedicato all’Arma dei carabinieri, 50&Più Università organizza un incontro con il colonnello Massimo Mazzone, comandante provinciale, che illustrerà i compiti del corpo della Guardia di Finanza.

Questo organo ad ordinamento militare, creato nel 1862, ha essenzialmente funzioni di polizia tributaria ed economico- finanziaria. Si occupa di repressione del contrabbando, lotta all’evasione fiscale, traffico di sostanze stupefacenti, repressione e contrasto del crimine organizzato, riciclaggio di denaro.

Aggiunge ai suoi numerosi ambiti di intervento anche la lotta al terrorismo, il mantenimento dell’ordine pubblico, il controllo e la difesa delle frontiere. Un corpo, la Guardia di Finanza, dalle molteplici caratteristiche, che non tutti conoscono. L’incontro sarà pertanto un’ottima occasione per saperne molto di più riguardo ad un’istituzione fondamentale nella tutela del popolo italiano. Appuntamento nel salone conferenze di Palazzo Sani in via Fillungo venerdì (21 febbraio) alle 16.