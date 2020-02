“No alla piazza coperta”, si raccolgono firme per il referendum

“No alla piazza coperta a San Concordio”, si raccolgono firme per il referendum promosso dagli Amici del porto della formica. L’occasione sarà questa sera (20 febbraio) all’assemblea pubblica che si terrà alla biblioteca di via Urbiciani a San Concordio.

“Sono invitati a votare il referendum, barrando la casella sulla scheda, non solo i sanconcordiesi – spiegano dal comitato – ma tutti i cittadini lucchesi che hanno a cuore l’immagine, la storia, la memoria della città. Perché il porto della Formica è stato per secoli il porto fluviale della città di Lucca, e la sua salvaguardia da una costruzione fuori misura e irreversibile non è un fatto che riguarda solo S. Concordio”.