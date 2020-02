Torre, affidati i lavori alla frana di via del Grottone

Una zona piegata dal maltempo, un’area in cui si erano aperte numerose ferite. Adesso il Comune affida i lavori per mettere in sicurezza anche via del Grottone a Torre, uno dei luoghi simbolo dell’alluvione del 2014, la strada che conduce alla villa che un tempo fu di Marcello Mastroianni.

Dopo aver affidato, nel settembre scorso, la progettazione allo studio dell’ingegner Angelo Cecchi, gli uffici comunali hanno proceduto con l’assegnazione diretta delle opere di ripristino e messa in sicurezza della frana.

Il cantiere sarà eseguito dalla ditta Nutini Costruzioni di Coreglia per un importo complessivo di 62mila euro.

Il territorio di Torre fu quello più colpito dal nubifragio del 2014. Quella notte di luglio tra l’altro, nella parte alta del paese, rimasero isolati 30 turisti che si trovavano in un bed and breakfast e la viabilità fu messa in ginocchio dagli smottamenti anche a valle, in particolare sulla via per Camaiore, dove un maxi smottamento finì ad interrompere la strada, proprio all’altezza di Torre.