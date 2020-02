No all’isola fuori terra per la raccolta dei rifiuti in vicolo San Simone. La raccolta di firme è scattata ed è promossa dal forno Casali che vedrà l’isola collocata nel tratto di strada proprio davanti l’attività. E intanto l’associazione Lucca ti voglio bene, guidata da Marco Santi Guerrieri ha costituito, in collaborazione con l’attività, il comitato San Simone No Garby.

“Sin da oggi – spiega Santi Guerrieri – è iniziata al forno Casali la raccolta delle firme contro l’istallazione delle piazzole ecologiche Garby e il passaparola sta già portando ottimi risultati e presto inizieremo a distribuire la documentazione che l’associazione metterà a disposizione del comitato informando i cittadini tramite anche il porta a porta”.

Foto 3 di 3





Santi Guerrieri senza mezze parole scende nel pratico e attacca l’operato della giunta Tambellini “nella figura dell’assessore Raspini per lo smodato modo di agire senza mai prima interpellare i cittadini – afferma -. Con la crisi del commercio e i mercati settimanali allo sbando , tanto per non farsi mancare niente ecco la collocazione di una serie di cassonetti per la spazzatura proprio accanto allo storico forno Casali”.

“Vicolo San Simone – prosegue Guerrieri – oltre che discarica ben assolve il compito di orinatoio a cielo aperto per i vari i popolano la città. Un’area cittadina trascurata malmessa e mai volutamente adibita a degno passaggio pedonale che da via dell’Angelo Custode porta in Via Guinigi. Non è certo con l’istallazione di contenitori per l’immondizia che le cose cambieranno, anzi peggioreranno non solo per le maleodoranze ma soprattutto per l’irrispettosa collocazione a ridosso di uno dei più bei palazzi del centro, quello della trecentesca Loggia Guinigi a fronte dell’omonima torre”.

“Cosa ancor più incredibile – continua Santi Guerrieri – è che a sorreggere il palazzo lungo via Dell’Angelo Custode sono le sottostanti mura romane ben descritte nella toponomastica cittadina e vanto nelle mappe turistiche. Bella figura quella che facciamo con i visitatori che da lì passano per visitare la torre o per raggiungere l’anfiteatro, una vera e propria vergogna”.