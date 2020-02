Accesso alla Ztl, ultimi giorni per il rinnovo dei permessi

Ultimi giorni utili per il rinnovo dei permessi di accesso alla Ztl per le categorie Ec, Ed, Eg, Ei, El, Em, Et, Ev, M, U. Scadranno infatti sabato (29 febbraio) i termini utili per mettersi in regola, dopodiché i titolari di queste tipologie di permesso dovranno rifarlo ex novo, con un aggravio di spesa. Ad oggi, su circa 1300 titolari di permesso in corso di validità, soltanto 755 hanno provveduto a rinnovarlo.

Coloro che circoleranno dentro la Ztl a partire dal 1 marzo senza aver provveduto al rinnovo del titolo di accesso verranno automaticamente sanzionati. Da calendario, dal 1 marzo al 30 aprile sarà invece la volta del rinnovo dei permessi per le categorie Da, Dm; dal 1 marzo al 30 giugno per le categorie R, O, A5, N, I, H, A2, A3; dal 1 settembre per la categoria T. L’ufficio di Metro per il rinnovo dei permessi resta aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 7,15 alle 15,45 e il sabato dalle 7,15 alle 12,45. Per l’invio di documentazioni e richieste è possibile scrivere all’indirizzo ufficiopermessi@metrosrl.it.