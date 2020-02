Coronavirus, incontro informativo con l’ex direttore dell’area igiene Asl

Sono ancora molti ancora i dubbi, le perplessità e le insicurezze intorno al Coronavirus, sollevati soprattuto in questo periodo di panico generale. Per questo giovedì sera (27 febbraio) alle 21 nella chiesa della Misericordia di Lucca in piazza del Salvatore, il dottor Alberto Tomasi, ex direttore dell’area igiene e sanità pubblica dell’Asl Toscana nord ovest terrà un incontro sul tema dal titolo Cosa dobbiamo sapere rivolto ai volontari e a tutta la cittadinanza.