Internalizzato il servizio di pulizia nelle scuole, 127 domande ammesse a Lucca

Sono state pubblicate le graduatorie dal Miur per la internalizzazione del servizio di sorveglianza e pulizia che dal 1 marzo vede passare da ditte esterne al ministero migliaia di persone, ben 127 nella provincia di Lucca. La notizia è stata accolta con entusiasmo da Massimiliano Bindocci, responsabile di Uiltrasporti nord Toscana.

“Finalmente un passo avanti nella civiltà nel mondo scolastico – commenta Bindocci -. Sindacalmente in provincia di Lucca posso dire senza tema di smentita, tranne qualche avvoltoio e quelli che sono soliti salire sul carro del vincitori che mi sono battuto, per anni in perfetta solitudine, per questo risultato. Grazie a una azione degli ultimi governi e a forti pressioni soprattutto sindacali anche dal sud Italia dove il fenomeno è diffuso, si è giunti a questo risultato”.

“Nella scuola finisce il precariato con il gioco degli appalti, che ultimamente erano stati gestiti da Consip e si passa all’assunzione diretta – va avanti -. Dispiace per alcune esclusioni che non sono rientrate nella graduatoria per alcuni titoli ed altri elementi, ma sulle quali a Lucca stiamo già facendo ricorso. In tal senso la Uil scuola si è già attivata. La graduatoria a Lucca vede 127 domande ammesse su 143, è provinciale e riguarda in particolare i territori di Lucca, Viareggio, Capannori, Forte dei Marmi ma anche altri comuni. I full time dovrebbero essere 119, gli altri part time, ma questo dato deve essere confermato”.

“Ringrazio Donatella Buonriposi per la corretta gestione – conclude – e tutte le donne che per anni con me hanno manifestato tra Lucca, Roma e Firenze per difendere la dignità di chi nelle scuole era in appalto ed era una bidella di serie B e che invece merita rispetto e dignità come tutto il resto del personale scolastico”.