Sono iniziate le prime installazioni dei Garby in centro storico. Le isole fuori terra sono già state sistemate in corte Biancone, nel vicolo di fronte alla chiesa di San Cristoforo in via Fillungo e in piazza Sant’Alessandro. Sistema Ambiente ricorda che la loro posizione non è comunque immutabile. Dal 9 marzo, quando il nuovo servizio di raccolta entrerà in funzione, si aprirà una fase di sperimentazione durante la quale la società valuterà le eventuali modifiche da apportare, raccogliendo anche i suggerimenti e le segnalazioni dei cittadini e degli esercizi commerciali.

C’è tempo fino al 29 febbraio per ritirare la nuova tessere di Sistema Ambiente indispensabile per aprire i Garby e le isole ecologiche interrate. Dopo quella data, la società che si occupa dello smaltimento dei rifiuti spedirà le tessere direttamente a casa delle utenze domestiche e non domestiche assimilate, addebitando il costo dell’invio nella prima bolletta utile. E’ possibile ritirare le tessere il lunedì dalle 9,30 alle 16 al punto di accoglienza turistica del Comune di Lucca in piazzale Verdi e il martedì e il giovedì dalle 8,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 17; il mercoledì dalle 8,30 alle 13 nella sede di Sistema Ambiente a Borgo Giannotti e il venerdì dalle 15 alle 19; il sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19 all’ex biglietteria del teatro del Giglio in piazza del Giglio.