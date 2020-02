Da Badabimbi arriva il Dopo scuola

Fare i compiti in compagnia sarà molto più divertente grazie al nuovo servizio di Dopo scuola che sarà attivato da Badabimbi, la casa delle tate in via dei Bacchettoni. Grazie a questo nuovo servizio, si potrà ripassare, approfondire e studiare insieme anche ad altri bimbi grazie al sostengo delle tate insegnanti. Nei giorni di sabato e domenica (29 febbraio e 1 marzo) la struttura aprirà le sue porte per far conoscere le tate, il progetto e lo spazio studiato per studiare.

Il Dopo scuola di Badabimbi è semplice e conveniente, un servizio, incluso nel costo orario di custodia, che sarà attivo tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì. L’aula studio è perfettamente studiata per concentrarsi e lavorare sia in gruppo che singolarmente e, dopo aver terminato con i compiti, ogni giorno sono preparate tante attività stimolanti per giocare e crescere come: i laboratori di robotica, artistici, scientifici, di movimento e tanto altro.

Per i soli giorni dell’Open day, i nuovi registrati potranno usufruire di uno sconto sull’acquisto del primo pacchetto di ripetizioni ed attività

