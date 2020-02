Lavori al sottopasso, due posti per i bus turistici in viale Luporini

Si avviano a conclusione i lavori al sottopasso e al sistema della rotatoria fuori Porta Sant’Anna e si trova una soluzione anche per i bus turistici per i quali saranno riservati due posti in viale Luporini.

In questa ultima fase del cantiere, per consentire le necessarie lavorazioni sia al sottopasso che alla sede carrabile di piazzale Boccherini, per la durata di due mesi, e comunque fino al termine dei lavori, saranno ricavati 12 posti auto a pagamento nel tratto del piazzale lungo la corsia di sud est, fra la rotatoria e gli spalti delle mura.

L’area di sosta temporanea sarà a pagamento dalle 8 alle 20, con tariffa oraria di 1,50 euro per la prima ora e 2 euro per ogni ora successiva alla prima. Il parcometro da utilizzare sarà quello all’interno delle mura posto in via del Pallone, scelto in quanto consente agli utenti di raggiungerlo in piena sicurezza. Gli automobilisti potranno anche utilizzare le App che consentono il pagamento della sosta direttamente dal proprio telefono cellulare: Easypark, Mycicero, Telepass, Phonzie, Smarticket, Dropticket.

Contemporaneamente e per la stessa durata del cantiere, nel primo tratto di viale Luporini, fra piazzale Boccherini e piazzale Italia in direzione ovest, verranno istituiti due stalli riservati ai bus turistici, per le operazioni di salita e discesa dei passeggeri.

La segnatura dei posti, a cura di Metro, verrà effettuata giovedì (27 febbraio) – condizioni meteo permettendo – e a partire da venerdì 28 le due aree di sosta saranno utilizzabili rispettivamente dalle auto e dai bus turistici.