Lotta all’abusivismo, Università 50&Più collabora con le forze dell’ordine

Lotta aperta alla contraffazione, alla illegalità e all’abusivismo attraverso una informazione corretta e puntuale e una piena collaborazione con le forze dell’ordine. E’ questo il messaggio lanciato da 50 & Più Lucca, che ha avuto il piacere di accogliere nelle vesti di relatore d’eccezione della Università 50 & Più il comandate provinciale della Guardia di Finanza Massimo Mazzone.

Un incontro molto interessante, mirato ad evidenziare l’incessante lavoro delle Fiamme Gialle nell’individuare e colpire le tante attività criminose che mettono a repentaglio la sopravvivenza del tessuto imprenditoriale.

“Il mondo Confcommercio – afferma il presidente provinciale e regionale di 50 & Più Associazione Antonio Fanucchi -, di cui anche 50 & Più fa parte, presta da sempre grandissima attenzione ai temi della illegalità in tutte le loro forme. Un impegno che a livello provinciale è stato recepito e fatto proprio sia da Confcommercio che dalla 50 & Più sotto forma di “lezioni” della nostra Università, spettacoli teatrali e impegno sindacale”.

“In un’epoca in cui il commercio tradizionale è costretto a fare i conti con mille difficoltà – prosegue Fanucchi -, che vanno dalla crisi economica generale alla concorrenza sleale a livello fiscale dell’e – commerce per arrivare a molti altri aspetti, ecco che la sinergia con le forze dell’ordine diventa fondamentale per i nostri imprenditori per contrastare fenomeni come l’abusivismo e la contraffazione”.

“Da parte nostra – termina il presidente di 50 & Più Associazione – dunque, porteremo avanti questo percorso di sensibilizzazione verso i nostri iscritti, certi del fatto che ci sia ancora tanta strada da fare. Naturalmente un ringraziamento di cuore al comandante Mazzone per la sua prestigiosa collaborazione nei confronti della nostra università”.