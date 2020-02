Da Lucca alla Romania, il matrimonio di Maria e Alessandro

Dopo aver vissuto più di 20 anni a Lucca l’imprenditrice Maria Moscardini e l’antropologo Alessandro Rossi si sono trasferiti in Romania dove hanno coronato il loro sogno. La coppia si è sposata in questi giorni nel Comune di Cluj Napoca, mentre i festeggiamenti con gli oltre cento inviatati, molti dei quali giunti appositamente dall’Italia, si sono tenuti nel ristorante italiano Da Vinci.

Ad allietare i festeggiamenti, la coppia di cantanti lirici lucchesi Elisabetta della Santa e Fabio Ciardella, che hanno intrattenuto amici e ospiti degli sposi con arie d’opera e brani famosi pop lirici.

“Maria Moscarini ed Alessandro Rossi dopo aver vissuto per oltre venti anni a Lucca, ora trasferiti in Romania, hanno molti amici e colleghi e conoscenti nella nostra città – raccontano gli amici Elisabetta, Fabio e Antonella – in quanto Maria per molti anni è stata titolare di un negozio di abbigliamento in via San Paolino, del bed and breakfast Calaf e di alcuni agriturismo, mentre Alessandro Rossi è un noto antropologo che per anni ha lavorato tra Lucca e gli Stati Uniti. Noi, insieme agli altri amici lucchesi, auguriamo alla coppia felicità e soprattutto tanta serenità”.