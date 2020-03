Circo con animali, associazioni dell’osservatorio propongono una nuova disciplina

Le associazioni di volontariato dell’Osservatorio affari animali, in occasione del ritorno a Lucca del circo con esibizione ed esposizione degli animali, hanno esaminato la normativa vigente in materia e hanno “purtroppo verificato – si legge in una nota – l’impossibilità di vietarne in toto l’attendamento”.

“In attesa del superamento dell’attuale legge nazionale – proseguono le associazioni – le stesse hanno elaborato una proposta, presentata al Comune di Lucca, volta a disciplinare in maniera precisa e puntuale la detenzione degli animali nei circhi, nel rispetto dei loro bisogni etologici, secondo i criteri della commissione scientifica internazionale. Confidando nei dichiarati principi etici e morali del Comune di Lucca, le medesime associazioni auspicano un celere accoglimento della proposta“.