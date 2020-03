Smottamento sul Brennero, ancora un miraggio i lavori per riaprire la strada a doppio senso

È iniziato il mese di marzo ma ancora non ci sono notizie sui lavori previsti in via del Brennero all’altezza di San Michele in Escheto. E intanto i residenti e coloro che per motivi di lavoro utilizzano quella strada per gli spostamenti continuano, soprattutto nelle ore di punta, a patire le lunghe code e il traffico.

Eppure il progetto esecutivo per i lavori è stato approvato lo scorso 5 novembre per un costo totale di 370mila euro di lavori per mettere in sicurezza il movimento franoso e riaprire la strada, al momento a senso unico alternato, a doppio senso di marcia.

L’inizio del cantiere era stato annunciato per lo scorso gennaio, ma al momento non si vedono novità. E i cittadini iniziano a chiedere lumi sui reali tempi dell’intervento.

Cosa prevede l’intervento di messa in sicurezza

I lavori per la messa in sicurezza del tratto di strada che corre fra l’attraversamento sul torrente Guappero e l’incrocio con la via di Sottomonte saranno effettuati senza interrompere mai la circolazione su questa arteria che risulta particolarmente trafficata.

Per contenere il movimento franoso sarà realizzato un diaframma sul ciglio della corsia nord della strada, utilizzando 90 micropali armati in acciaio e un sistema di ancoraggio con dei tiranti che verranno fissati in 30 punti diversi per tutta la lunghezza del tratto interessato dallo smottamento.

Effettuati questi lavori sotto il livello stradale, sarà rifatta la pavimentazione e il sistema di scolo delle acque pluviali, in modo che vengano distribuite in maniera uniforme nel fosso sottostante. Verranno corrette le pendenze del fondo stradale, in modo da ottenere una maggiore efficienza delle opere idrauliche e infine verrà rifatto l’asfalto.

Secondo il cronoprogramma originario la riapertura della strada era prevista entro l’estate.