Operatori morosi al mercato di Pulia: devono 80mila euro al Comune

Un debito nei confronti del Comune di Lucca che supera – sebbene di poco – gli 80mila euro. È questo il grattacapo con il quale si trovano a dover fare i conti due ditte di ortofrutta. Gli operatori morosi, per ben tre anni, non avrebbero infatti pagato il posteggio fisso ricevuto in concessione a Pulia.

I fatti risalgono al 2013, 2014 e 2015: anno, quest’ultimo, che ha determinato la revoca della concessione stessa ma non ha azzerato il debito degli operatori del mercato. In particolare, una ditta dovrebbe al Comune ben 44119 euro mentre l’altra risulterebbe morosa per 36271 euro, per un totale di 80390 euro.

Per recuperare questo credito il Comune di Lucca ha affidato l’incarico a Lucca Holding Servizi, che sarà ricompensata col 5 per cento dell’importo fatto rientrare nelle casse pubbliche: circa 4019 euro, Iva esclusa.