Morta una storica commerciante del centro storico

Un altro lutto nel commercio cittadino. E’ scomparsa Giovanna Colombini, titolare del negozio di profumi Ristori di via Fillungo. Esprime profonda commozione Confcommercio Imprese per l’Italia – Province di Lucca e Massa Carrara nell’apprendere la notizia della improvvisa perdita.

Commerciante storica e anima imprenditoriale della città, il presidente Ademaro Cordoni e il direttore Rodolfo Pasquini la ricordano anche per il suo “lungo e attivo impegno all’interno del mondo Confcommercio che per molti anni l’ha vista ricoprire anche ruoli sindacali di spicco in seno all’associazione”. Dal presidente e dal direttore, a nome dell’intera struttura Confcommercio, vanno “l’abbraccio affettuoso e le più sentite condoglianze alla famiglia dell’amica e collega Giovanna”.