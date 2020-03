Cucina e accoglienza, ristoratrice lucchese premiata da Metro

Cucina e accoglienza alla base di storie femminili di successo. Metro Italia premia con un corso academy proprio le donne che hanno scelto di fare di questi due ingredienti un piatto di passione. Tra le vincitrici c’è anche Simona Greculeasa, ristoratrice di Lucca.

Rumena, due lauree in comunicazione e cinema, e a un passo dalla terza in psicologia Simona incontra la ristorazione per amore. Conosce il marito Francesco, chef toscano, in Germania e insieme a lui apre un ristorante e un catering. Quando arrivano i figli i due decidono di crescerli in Toscana. Analizzato il mercato italiano, e in particolare quello toscano, scelgono la location per Lucca: un palazzo storico fuori dalle mura, dove inaugurano la nuova gestione del ristorante Celide, un locale che aveva chiuso la precedente gestione da un anno circa.

Simona cura tutto nei minimi dettagli, dall’arredamento al personale di sala, dalla gestione della cucina al menù e pianifica una massiccia campagna pubblicitaria. Attualmente il ristorante Celide è riconosciuto su tutto il territorio per qualità ed eleganza. “Nella ristrutturazione ci abbiamo messo tutta la nostra personalità – racconta Simona -. Con mio marito siamo una squadra, ci dividiamo i compiti, il bello della nostra famiglia è che ognuno contribuisce. Dopo una giornata di lavoro e il pomeriggio con le mie bimbe alle 19, 30 inizio il secondo turno e sono felice.”