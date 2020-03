Faggio rosso malato all’Orto Botanico, sarà abbattuto

Un esemplare faggio rosso (Fagus sylvatica Purpurea) presente nell’arboreto dell’Orto Botanico di Lucca sarà abbattuto. Da recenti indagini con il metodo Vta condotte dal professor Fabrizio Cinelli dell’Università di Pisa è emerso come l’albero, malato in modo irrecuperabile da anni, e affetto da deperimento dovuto a funghi patogeni, abbia un’estrema propensione al cedimento essendo classificato in classe D (quella di maggior rischio).

Per questo motivo nei prossimi giorni si procederà all’abbattimento predisponendo poi le successive operazioni necessarie alla rimozione della ceppa e sistemazione del terreno per la ripiantumazione di un nuovo esemplare.