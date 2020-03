In una città semideserta per il coronavirus c’è chi non perde l’ironia. Come l’autore di un simpatico gesto (non nuovo a dire il vero) che ha avuto per protagonista la statua della fontana del Nottolini in piazza San Salvatore. Vista la giornata uggiosa di pioggia, qualcuno ha ben pensato di fornire un ombrello alla Pupporona.

Così questa mattina la naiade sopra la fontana ha trovato riparo dalle intemperie. E’ stato breve, perché poco dopo una volante della polizia è intervenuta sul posto rimuovendo l’ombrello.

Non è stato l’unico “raid”. Un ombrello è apparso anche sopra la statua di San Paolino alla facciata della chiesa.