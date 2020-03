Parcheggi, arriva la sosta a pagamento in via di Tiglio

Da area a sosta libera a stalli a pagamento. Arrivano le strisce blu anche in via di Tiglio, nel tratto compreso tra viale Castracani e viale Cadorna – davanti all’ingresso della chiesa di Santa Gemma.

La decisione è stata presa dalla giunta Tambellini, cui è arrivata la segnalazione della difficolta a trovare parcheggi liberi in quell’area da parte dei commercianti della zona. Così gli stalli saranno a pagamento: 20 centesimi per la prima ora, un euro per quelle successive.